Ladri svaligiano la casa di Ribery: il bottino del furto è consistente (Di lunedì 6 luglio 2020) Sarà una serata da dimenticare quella di ieri sera per Franck Ribery. Nel momento del suo rientro a Firenze a seguito della gara disputata a Parma, ha trovato la sua abitazione svaligiata dai Ladri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri ed è ancora in corso l’inventario per stabilire la stima del furto. Secondo i primi accertamenti sarebbe piuttosto ingente. Lo riporta Repubblica.it. Foto: Twitter personale L'articolo Ladri svaligiano la casa di Ribery: il bottino del furto è consistente proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

