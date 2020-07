“Kate Middleton disse a Harry di non sposarla”. Meghan Markle, enorme retroscena (Di lunedì 6 luglio 2020) Escono fuori nuove clamorose rivelazioni sulla Famiglia Reale inglese. In particolare, nel libro che uscirà il 23 luglio, intitolato ‘Royals al War’, ci sono notizie scottanti che potrebbero mettere tutti in imbarazzo. A proposito di Meghan Markle, pare che “Kate Middleton disse a Harry di non sposarla”. Ci sarebbe quindi la conferma ufficiale degli attriti di non poco conto tra le due donne. Kate avrebbe infatti consigliato vivamente al cognato di non fare questo grande passo con lei. L’allontanamento tra Harry e gli altri componenti della famiglia si sarebbe verificato proprio dopo l’incontro con la Markle. Anche lo stesso William non era favorevole alle nozze. Gli autori del testo sono Dylan Howard e Andy Tillet e sono coloro che potrebbero causare ulteriori problemi alla regina Elisabetta e non solo. Harry non ha ascoltato i consigli dei ... Leggi su caffeinamagazine

