Kanye West, incognita o minaccia di Usa 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Il “terzo candidato” minore rispetto ai due principali ha sempre rappresentato l’incognita, spesso decisiva, nella corsa alla Casa bianca. Nel 2016 Donald Trump vinse la partita presidenziale solo per la presenza dei “terzi candidati” verde e libertario su cui confluirono i voti determinanti in tre Stati (Pennsylvania, Michigan e Wisconsin) provenienti da elettori sostenitori di Bernie Sanders che avevano rifiutato di votare Hillary Clinton.Il 4 luglio l’afroamericana Kanye West, uno dei più influenti artisti hip hop, ha annunziato che sarà candidato alle presidenziali 2020, presto confortato da centinaia di migliaia di twitter. Non si sa se l’annuncio sia solo una mossa propagandistica per qualche operazione commerciale, oppure se il nome del noto personaggio marito di Kim Kardashian sarà davvero sulle schede elettorali di ... Leggi su huffingtonpost

