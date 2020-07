Juwara, arrivato in Italia su un barcone, scartato dall’Inter e autore del gol che affossa Conte (Di lunedì 6 luglio 2020) Uno dei protagonisti della vittoria del Bologna sull’Inter è stato Musa Jawara. Una storia incredibile alle spalle. E’ arrivato in Italia su un barcone, a 15 anni non ancora compiuti. Insieme ad altri ottanta, fu salvato in mare da una Ong tedesca e portato a Messina, dove fu accolto dalla Croce Rossa. Solo, senza genitori al seguito, scrive Repubblica. “No parents. Niente genitori, ha scritto Musa Juwara sul modulo della Croce Rossa a Messina dopo lo sbarco di fortuna il 10 giugno 2016. Ne avesse avuto le forze, avrebbe parlato della madre rimasta in Gambia, dove il nonno insegnante difende i più deboli contro il regime”. Il viaggio di Jawara era iniziato già mesi prima, quando si era trasferito con il fratello in Senegal e da lì aveva attraversato Mali, Burkina Faso e Niger fino in Libia. Qui il fratello lavorava nei campi per ... Leggi su ilnapolista

cotugno_ada : Ieri Musa #Juwara ha segnato il suo primo gol in #SerieA. Un traguardo meraviglioso per un ragazzo che è arrivato i… - enricolanza : RT @fedezic: Arrivato in Sicilia su un barcone nel 2016, senza i genitori, e preso in affido dall'allenatore della Virtus Avigliano, ieri M… - zazoomblog : Musa Juwara: arrivato in barcone trasferito in un centro del potentino. Ieri il gol all’Inter Quattro anni fa lo sb… - ClaraBfc : RT @Mousse81: Per @Corriere vi racconto la storia di Musa Juwara, il ragazzo classe 2001 che ha deciso #InterBologna. Uno che è arrivato a… - AndreaBeltrameJ : RT @fedezic: Arrivato in Sicilia su un barcone nel 2016, senza i genitori, e preso in affido dall'allenatore della Virtus Avigliano, ieri M… -

Ultime Notizie dalla rete : Juwara arrivato HTTP/1.1 Server Too Busy