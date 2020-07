Il candidato di FdI in Campania sta usando il motto fascista «me ne frego» come slogan (Di lunedì 6 luglio 2020) Gimmi Cangiano, il candidato alle Regionali in Campania di Fratelli d’Italia, ha scelto come slogan della sua campagna il motto fascista «Me ne frego». Nel poster di Cangiano, il motto è ovviamente colorato con il tricolore italiano ed è descritto come «la più alta forma di libertà». In una dichiarazione in cui spiega la scelta, invece, il candidato di FdI, ricongiunge «me ne frego» al suo uso durante la prima guerra mondiale da parte degli Arditi, in un contesto che è fin troppo simile al «Make America Great Again» di Trump. «Da tre parole che per molti saranno solo una provocazione, ma che per me restano la più alta forma di riscatto e di libertà. Non come è stato per Achille Lauro a Sanremo. Ma come fu per gli Arditi. Che sui campi di battaglia fecero di queste parole ... Leggi su giornalettismo

