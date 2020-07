Ignazio Moser, impossibile non notare il dettaglio: “Non è naturale” (Di lunedì 6 luglio 2020) Lo scatto di Ignazio Moser fa discutere, Giovanni Ciacci non ha dubbi: “Ha qualcosa in più rispetto a noi umani.” Cosa avrà voluto dire? Fonte: Instagram @IgnazioMoserNel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8, il maestro di stile Giovanni Ciacci ha alzato un grande quesito su Ignazio Moser. Il fidanzato della caliente Cecilia Rodriguez in un recente scatto ha fatto sfoggio di qualcosa di molto particola, al punto che è stato impossibile non notare il dettaglio. Ignazio Moser, il dettaglio non passa inosservato Fonte: Instagram @IgnazioMoserIgnazio Moser ha conquistato tutti con la sua simpatia e il suo sorriso, tuttavia le sue fan non possono fare a meno di apprezzare il suo fisico scultorio. I suoi muscoli sembrano essere stati scolpiti uno alla volta, al ... Leggi su chenews

stillgotmedemi : comunque vi dico solo che nel lontano 2018 ignazio moser mi ha bloccata su instagram e ancora oggi non mi ha sbloccata #tiziaparty - gossipn60139485 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'estate (d'amore) 2020 è iniziata - ? - gossiparaaah : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'estate (d'amore) 2020 è iniziata - ? - newsnewsgossip : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'estate (d'amore) 2020 è iniziata - ? - gossipnewsgoss1 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'estate (d'amore) 2020 è iniziata - ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser Ignazio Moser, impossibile non notare il dettaglio: "Non è... CheNews.it Andrea Damante e la serata in discoteca che non rispetta le norme anti-Covid: piovono critiche

Andrea Damante, critiche dopo la serata in discoteca che viola le norme anti-Covid: chiuso il locale Andrea Damante ha pubblicato sui social video e foto di una serata in una discoteca ad Alba Adriati ...

BELEN, LATO B IN BARCA: FOTO DA SOGNO IN MOTOSCAFO

Belen si concede un po' di sole e mare a bordo di un motoscafo. 'Calma, todo esta en calma' scrive la Rodriguez nella didascalia del post su Instagram. Tutto sta nella calma, quindi. L'occhio dei foll ...

Andrea Damante, critiche dopo la serata in discoteca che viola le norme anti-Covid: chiuso il locale Andrea Damante ha pubblicato sui social video e foto di una serata in una discoteca ad Alba Adriati ...Belen si concede un po' di sole e mare a bordo di un motoscafo. 'Calma, todo esta en calma' scrive la Rodriguez nella didascalia del post su Instagram. Tutto sta nella calma, quindi. L'occhio dei foll ...