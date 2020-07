Google rimuove dal Play Store 25 app pericolose per la sicurezza (Di lunedì 6 luglio 2020) ‎La società di sicurezza Evinaha scoperto nel Google Play Store, il negozio virtuale di applicativi per Android, ben 25 applicazioni che sottraevano agli utenti i dati di accesso di Facebook, utilizzando false schermate Facebook dedicate appunto all’autenticazione. ‎ ‎Le applicazioni malware in questione sono di diverso tipo, dalle torce agli editor di immagini, e funzionavano aprendo in background nel browser dell’utente quella che sembrava essere una pagina di accesso di Facebook, chiedendo l’inserimento dei dati di log-in senza dichiarare esplicitamente che la pagina fosse associata alla singola app. Oltre al furto di dati, gli utenti hanno poi lamentato anche altri comportamenti invasivi, come la continua visualizzazione di avvisi e pop up pubblicitari che interrompevano costantemente la fruizione dei contenuti e altri glitch di vario tipo. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

