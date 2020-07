Giuseppe Rizza muore a 33 anni: da promessa della Juve a campione nelle serie minori (Di lunedì 6 luglio 2020) Giuseppe Rizza, l’ex giocatore della Juventus, non ce l’ha fatta ed è morto a soli 33 anni per un’emorragia celebrale E’ morto a soli 33 anni l’ex giocatore della Juventus Giuseppe Rizza, ricoverato da tempo dopo essere stato colpito da un’emorragia celebrale. Il calciatore, da promessa delle giovanili bianconera, si era fatto strada nelle serie … L'articolo Giuseppe Rizza muore a 33 anni: da promessa della Juve a campione nelle serie minori NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

gianluigibuffon : Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza. - 731valetotto : RT @Corriere: Addio a Giuseppe Rizza, ex Primavera Juve. Chiellini: «Ci mancherai» - Im_Juventino : RT @gianluigibuffon: Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza. https://t.co… - vicentep_14 : RT @gianluigibuffon: Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza. https://t.co… - enricodigiacomo : RT @Corriere: Addio a Giuseppe Rizza, ex Primavera Juve. Chiellini: «Ci mancherai» -

CATANIA. Il calciatore Giuseppe Rizza, che in passato ha militato nelle giovanili della Juventus, non ce l’ha fatta ed è morto a soli 33 anni. Il 9 giugno era stato colto improvvisamente da ...Ha provato con tutte le forze e fino all’ultimo secondo a vincere la sua partita più difficile, quella che stava disputando dallo scorso 10 giugno, quando un’emorragia celebrale in seguito a un malore ...