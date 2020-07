Freddo, poca distanza e condizioni precarie: tutti i rischi dei mattatoi (Di lunedì 6 luglio 2020) Redazione Dopo il caso scoppiato nel più grande mattatoio d'Europa, a Guetersloh, nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia, scoppiano focolai in diversi mattatoi in Italia. Che legame c'è tra questi luoghi di lavoro e il virus dove sembra propagarsi con facilità? Non esiste un'unica causa ma più motivazioni che tutte insieme rendono questi ambienti di lavoro particolarmente a rischio. Le dinamiche di lavorazioni di queste carni infatti obbligano a turni di lavoro lunghi e affollati dove gli operai devono stare molto vicini tra di loro per poter seguire la catena di montaggio mentre le carcasse di polli, bovini, maiali sfrecciano su ganci o nastri trasportatori. Spesso i lavoratori hanno solo 1-2 secondi per eseguire il loro compito, prima che arrivi un nuovo pezzo di carne. È un lavoro molto faticoso e frenetico, si respira con ... Leggi su ilgiornale

