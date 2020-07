Federer: “Il tennis mi manca. Lavoro duramente tutti i giorni per tornare a giocare a Wimbledon” (Di lunedì 6 luglio 2020) Roger Federer torna a parlare raccontando questo 2020 iniziato in modo strambo e i suoi progetti per il futuro. “Nei primi sei mesi ho disputato gli Australian Open, ho subito due operazioni e ho avuto bisogno delle stampelle durante la rieducazione. Il mio ultimo match è stato quello d’esibizione con Rafael Nadal in Sudafrica. Poi sono arrivati il Covid-19, l’autoisolamento e il divieto di viaggiare. E Wilmbledon e le Olimpiadi sono state cancellate. Sono davvero tante cose…”. Federer ha continuato raccontando quanto gli manchi il tennis. “E’ stato bello e piacevole restare a casa per così tanto tempo, non succedeva da almeno 25 anni, ma il tennis mi manca! In questi giorni vorrei essere in campo a Wimbledon, un torneo che mi ha dato tantissimo e che avrebbe dovuto essere in pieno svolgimento. Uno dei miei grandi obiettivi ... Leggi su ilnapolista

