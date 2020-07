Ennio Morricone, le frasi celebri del compositore premio Oscar (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone: le frasi celebri del premio Oscar È morto oggi – 6 luglio 2020 – all’età di 91 anni Ennio Morricone. Il grande compositore premio Oscar lascia un’eredità culturale senza precedenti. Negli anni il grande artista si è raccontato parlando dei film di Sergio Leone, dei processi creativi, dell’importanza della musica e di molto altro ancora. Di seguito le frasi celebri di Ennio Morricone: “Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata”. “Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno”. “A chi mi chiede di parlare di ... Leggi su tpi

