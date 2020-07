Ennio Morricone, la moglie Maria Travia e la bellezza di un (grande) amore che dura una vita (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone e Maria Travia sono una bellissima storia d’amore. Il grande compositore, scomparso il 6 luglio 2020 a 91 anni, nella vita ha avuto un solo grande amore. Maria, 89 anni, è stata al suo fianco fino alla fine, dopo il ricovero in ospedale a seguito di una caduta. tà. «Lucido fino alla fine, ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all’estremo respiro», recita la nota rilasciata in queste ore dalla famiglia. Leggi su vanityfair

