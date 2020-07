È morto Nick Cordero: l’attore lottava da mesi contro il Coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Nick Cordero: l’attore lottava da mesi contro il Coronavirus Si è spento a 41 anni Nick Cordero, attore di Broadway che a marzo aveva contratto il Coronavirus e da quel momento non aveva fatto altro che lottare. Ricoverato in ospedale per più di 90 giorni a Los Angeles, l’attore dal 30 marzo non si è più ripreso. Dopo essere stato contagiato dal Covid, Cordero aveva avuto una serie di complicazioni per le quali i medici avevano dovuto amputargli una gamba ed è stato messo in coma farmacologico. Ed è stata proprio sua moglie – Amanda Kloots – alcuni giorni fa a spiegare che il marito in realtà fosse ancora molto debole. L’attore è morto il 5 luglio, era ricoverato all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles. Sua moglie lo ha salutato con una dolce dedica su Instagram: “Dio ha un ... Leggi su tpi

