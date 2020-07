Coronavirus, scoppiano focolai in macelli e salumifici: 68 positivi (Di lunedì 6 luglio 2020) In Lombardia sono 98 i nuovi positivi al Covid-19 rispetto a ieri di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. Sono gli ultimi dati della Regione, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.772 tamponi. I morti nelle ultime 24 ore sono stati sei, i guariti o i dimessi dagli ospedali 73 in tutto. Stabili i ricoveri: in terapia intensiva restano 36 persone in tutta la regione. I pazienti meno gravi ricoverati in altri reparti sono 230, uno in meno rispetto a ieri. Preoccupa il mantovano, in Lombardia, dove ci sono diciassette nuovi casi registrati di positività al Covid, in parte legati probabilmente ai focolai che si sono sviluppati in alcuni macelli e salumifici. Il dato di Mantova riportato dal bollettino della Regione, supera i nuovi positivi registrati a Milano, che sono sedici di cui sette in città. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoppiano CORONAVIRUS ITALIA: è BOOM di NUOVI FOCOLAI, ne Scoppiano 17 come funghi da Nord a Sud. Ecco la MAPPA iLMeteo.it Tiafoe positivo al Coronavirus: scoppia la polemica sul torneo di Atlanta

ROMA - "Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19 e devo ritirarmi dall'All-American Team Cup ad Atlanta. Negli ultimi due mesi, mi sono allenato in Florida e sono risultato negativo fino a ...

Troina. Dopo quella dei virologi e immunologi sul covid 19, alla quale c’eravamo abituati, scoppia un’altra polemica. Questa volta, al centro della polemica non c’è il coranovirus, ma di un quadro di ...

