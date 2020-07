Coronavirus, morto in Usa l’attore di Broadway Nick Cordero (Di lunedì 6 luglio 2020) E` morto Nick Cordero, attore canadese attivo in campo televisivo, teatrale e cinematografico, che aveva trascorso mesi in terapia intensiva per complicazioni legate al Coronavirus. Nick Cordero, famoso soprattutto come interprete di musical a Broadway e che aveva 41 anni, è morto a Los Angeles domenica notte, come ha raccontato sua moglie Amanda Kloots in un post su Instagram. "Sono incredula", ha detto, "Il mio cuore è spezzato perché non riesco a immaginare le nostre vite senza di lui".Ha aggiunto che suo marito ha lottato contro il Covid-19 per 95 giorni. Ha sofferto di infezioni da sepsi e mini-ictus e gli è stata amputata la gamba destra per un coagulo di sangue. Cordero aveva ricevuto una candidatura a un premio Tony per il suo ruolo in Bullets Over Broadway. Ha anche interpretato ruoli da protagonista in Waitress e A Bronx Tale. Leggi su ilfogliettone

