Coronavirus, in India contagi record: ora terzo Paese per numero casi (Di lunedì 6 luglio 2020) Arrivano quasi a 700mila i contagi da Coronavirus in India, che supera così la Russia (con 680.283) contagi. Restano ai primi due posti rispettivamente Stati Uniti e Brasile. E’ questo il bilancio della Johns Hopkins University. Peggiora sempre più l’emergenza Coronavirus in India che con i suoi 697.413 contagi confermati supera anche la Russia che … L'articolo Coronavirus, in India contagi record: ora terzo Paese per numero casi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

