Coronavirus, in Campania impennata di positivi. De Luca tuona: "Così non arriviamo a settembre!" (Di lunedì 6 luglio 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Campania, dopo l'impennata di nuovi casi registrati tramite l'ultimo bollettino, ha rilasciato alcune dichiarazioni per mettere in guardia la popolazione campana: "Si rilevano comportamenti che segnala ... Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Coronavirus Campania, cinque casi positivi su 1.848 tamponi esaminati. DIRETTA - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: tra pochi minuti su Facebook il punto della situazione sui contagi, su Mondragone e su tutte le att… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Region… - tuttonapoli : Coronavirus, in Campania impennata di positivi. De Luca tuona: 'Così non arriviamo a settembre!' - AnnaRKlover : RT @mattinodinapoli: Campania, il Coronavirus risale. L'ira di De Luca: «Controllare gli ingressi in Italia» -