Castel Volturno, il report del club: Allan torna in gruppo, solo una parte per Ospina (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di mercoledì per la 31esima giornata di Serie A (ore 19. Leggi su tuttonapoli

sole24ore : Castel Volturno e la mafia nigeriana - matteosalvinimi : Testimonianze di vita vera, non insulti. La miglior risposta ai violenti figli di papà dei centri sociali la danno… - matteosalvinimi : Qui Castel Volturno (Caserta). Noi abbiamo ben chiare le priorità per la Campania: lavoro, sicurezza, ambiente, sal… - GiovanniAngelu3 : RT @CuccioloWS: La Mafia Nigeriana comincia a mettere sotto assedio le nostre città e a trasformarle in un inferno. Il caso Castel Volturno… - 100x100Napoli : #Napoli - Le ultime da #Castel Volturno -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Volturno Castel Volturno e la mafia nigeriana - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Castel Volturno, il report del club: Allan torna in gruppo, solo una parte per Ospina

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripre ...

VIDEO SSCN - Napoli, allenamento mattutino a Castel Volturno, ecco El Chucky Lozano

Allenamento mattutino per gli azzurri a Castel Volturno all'indomani della vittoria contro la Roma. Ecco alcuni video pubblicati su Instagram dalla SSC Napoli, in uno dei quali c'è El Chucky Lozano.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripre ...Allenamento mattutino per gli azzurri a Castel Volturno all'indomani della vittoria contro la Roma. Ecco alcuni video pubblicati su Instagram dalla SSC Napoli, in uno dei quali c'è El Chucky Lozano.