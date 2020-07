Carta dell’Enoturismo ai tempi del Covid-19: 38 comandamenti per le cantine italiane (Di lunedì 6 luglio 2020) Si chiama “Carta dell’Enoturismo ai tempi del Covid-19” l’ultimo documento elaborato a quattro mani da Unione Italiana Vini e Movimento Turismo del Vino. Un progetto organico di supporto alle aziende e tutela per imprenditori, lavoratori e enoturisti. La Carta conta 38 punti e raccoglie tutte le raccomandazioni utili per gestire l’accoglienza enoturistica e un servizio personalizzato dedicato alle imprese per operare in tranquillità. “L’enoturismo – spiega Ernesto Abbona, presidente Uiv – è un’attività certamente più complessa in questa fase post-pandemica rispetto al produrre o vendere vino. Per questo ci siamo messi a disposizione delle aziende enoturistiche elaborando il primo servizio specialistico in Italia per aiutarle a riportare i turisti in cantina”. Un vademecum e un servizio di ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Carta dell’Enoturismo Il Concorso Internazionale Packaging premia l'etichetta dell'anno 2014 Bigagnoli con il Bardolino Classico 2013, di Redazione di TigullioVino.it TigullioVino.it