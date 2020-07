Brescia, Mario Balotelli torna ad allenarsi in gruppo (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Brescia e Mario Balotelli verso il ricongiungimento? L’attaccante a distanza di quasi quattro mesi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere stato inserito dal tecnico Diego Lopez nella cerchia ristretta di giocatori non utilizzati contro l’Hellas Verona. Questa mattina alle ore 9.30, Balotelli è stato convocato ad aggregarsi al gruppetto di compagni nell’allenamento che coincide con l’antivigilia della sfida con il Torino, altra gara fondamentale per la salvezza dei lombardi. Leggi su sportface

