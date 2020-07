Bimba travolta e uccisa da un’auto pirata: dramma nel Bresciano (Di lunedì 6 luglio 2020) Tragedia nel Bresciano, dove una Bimba di 9 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. Il dramma si sarebbe consumato nella tarda serata di domenica 5 luglio a Bagnolo Mella, mentre la piccola, secondo una prima ricostruzione, attraversava le strisce pedonali. travolta da un’auto pirata: muore Bimba di 9 anni Terribile incidente a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, nella tarda serata di domenica 5 luglio: una bambina di 9 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto pirata. Il dramma, riportano il quotidiano Il Giorno e Ansa, si sarebbe consumato mentre la piccola attraversava le strisce pedonali. Con lei altre persone, tra cui anche la madre, che nulla avrebbero potuto per scongiurare il peggio. Il veicolo sarebbe sopraggiunto a velocità sostenuta e non si sarebbe arrestato in prossimità ... Leggi su thesocialpost

Bimba travolta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bimba travolta