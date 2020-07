Autostrade liguri, De Micheli: a breve decisione su controlli (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – “Stasera, prima del Consiglio dei Ministri, prenderò una decisione sui controlli della rete autostradale in liguria”. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli, a margine di una conferenza stampa alla stazione alta velocità ‘Mediopadana’ di Reggio Emilia. “La liguria ha più della metà delle gallerie presenti in tutto il sistema della viabilità italiana e nel tempo si sono accumulati pesanti e profondi ritardi nei controlli e nelle manutenzioni”, ha detto De Micheli rispondendo alle domande sulle polemiche relative alla gestione della rete autostradale ligure. Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : Inizia con 10 chilometri di coda in A12, tra Recco e Genova Est la mattina sulle autostrade liguri per i cantieri a… - GiovanniToti : Oggi l’ennesima giornata di caos sulle #autostrade della #Liguria. A 36 ore dalla nostra ordinanza ancora nessuna r… - GiovanniToti : L’assurda guerra tra #Autostrade e il Ministero dei Trasporti, che va avanti ormai da 2 anni, sta strangolando la… - centocittarai : RT @Radio1Rai: ???@buccipergenova a @centocittarai: 'Io tra i sindaci più amati? Motivo in più per lavorare meglio. I disagi in autostrada?… - Radio1Rai : ???@buccipergenova a @centocittarai: 'Io tra i sindaci più amati? Motivo in più per lavorare meglio. I disagi in aut… -