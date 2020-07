Autostrade, Genova: AD Tomasi incontra vertici Autorità Portuale, Confindustria e Camera Commercio (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha incontrato oggi, lunedì 6 luglio, a Genova i vertici dell’Autorità Portuale, di Confindustria e della Camera di Commercio per rafforzare il dialogo e il confronto con le realtà produttive del territorio. Nel corso degli incontri sono state esposte le difficoltà logistiche e i disagi che stanno interessando le categorie produttive in seguito alle attività di ispezione e manutenzione in corso sulla rete ligure per ottemperare alle nuove prescrizioni e tempistiche imposte lo scorso 29 maggio da parte delle strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’AD di ASPI – si legge nella nota – ha confermato che il cronoprogramma di attività, nonostante l’estrema complessità, sarà ... Leggi su quifinanza

