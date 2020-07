Atlanta choc, in una sparatoria muore bambina di 8 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Ad Atlanta, in Georgia, una bambina di otto anni è stata uccisa in una sparatoria. Il fatto è avvenuto nel parcheggio del fast food Wendy’s, lo stesso dove lo scorso 13 giugno è morto Rayshard Brooks, il 27enne afroamericano ucciso da un agente di polizia. Alcuni uomini hanno aperto il fuoco contro la macchina in cui si trovavano la piccola, la madre e un uomo al volante. La bambina, colpita da un proiettile, è morta poco dopo in ospedale. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Leggi anche: Follia Usa: ad Atlanta agenti uccidono un 27enne afroamericano ubriaco. VIDEO Leggi anche: Atlanta, afroamericano ucciso dalla polizia. L’autopsia: morto per colpi di pistola alla schiena Dall’omicidio di Brooks il parcheggio di Wendy’s (il ristorante è stato incendiato poco dopo), è una zona occupata dai manifestanti ... Leggi su italiasera

