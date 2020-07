Arteteca chi sono? Età, carriera e vita privata del duo comico (Di lunedì 6 luglio 2020) Scopriamo chi sono gli Arteteca, duo comico del programma Made in Sud. Età, carriera, vita privata e tante altre news della coppia. Arteteca (fonte Instagram @Artetecaofficial)Gli Arteteca sono un duo comico molto apprezzato all’interno della grande famiglia del programma televisivo di Rai 2. La coppia, con le sue battute e dialoghi, ha dato vita a dei veri e propri slogan come “vita, cuore, battito” che sono entrati nel gergo comune. Enzo Iupariello e Monica Lima si sono conosciuti nel 2001 e da allora non si sono più lasciati. Dunque, oltre ad essere una coppia sul palco sono anche una coppia nella vita reale, tanto che nel 2019 è nata la loro prima figlia, Sara. Pare che Monica prima di conquistare Enzo ci abbia messo un bel pò, in quanto lui non aveva alcuna intenzione di fidanzarsi con lei. Un corteggiamento che ... Leggi su chenews

Si è stabilizzata la programmazione di Made In Sud grazie anche all’assenza di partite il lunedì sera e così per la seconda settimana di fila è in onda di lunedì su Rai 2. Lunedì 6 luglio arriva così ...

