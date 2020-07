Anzio, apre l’Ufficio del Turista con ingresso contingentato e in totale sicurezza (Di lunedì 6 luglio 2020) Da diversi giorni ad Anzio, in Piazza Pia 19, con ingresso contingentato ed in assoluta sicurezza, ha riaperto l’Ufficio del Turista e del Cittadino. L’Ufficio, istituito lo scorso anno dall’Amministrazione De Angelis, al momento è aperto, dal venerdì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e dal lunedì al venerdì, anche la mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. “L’Ufficio turistico, gestito direttamente dal Comune, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – è anche un punto di riferimento per facilitare il rapporto tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza tutta. Presso l’Ufficio sarà possibile segnalare eventuali problematiche ed ottenere tutta una serie di informazioni, anche rispetto alla gestione delle spiagge pubbliche ed alla web-app per prenotare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Anzio, apre l'Ufficio del Turista con ingresso contingentato e in totale sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio apre La Proloco di Anzio apre ai giovani per realizzare progetti turistici Il Clandestino Giornale Istituto Anzio 3, si è conclusa la prima edizione digitale di “Libri in festa”

Anzio – Si è conclusa la manifestazione “Libri in festa”, iniziativa aperta alle scuole del territorio e dedicata ai libri e alla lettura ideata dall’Istituto comprensivo Anzio 3, che rappresenta orma ...

Mensa e scuolabus ad Anzio, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021

Anzio – Nonostante le incertezze e le diverse ipotesi sulle modalità di avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, in attesa di ricevere indicazioni chiare a livello nazionale, il Comune di Anzio ha c ...

Anzio – Si è conclusa la manifestazione “Libri in festa”, iniziativa aperta alle scuole del territorio e dedicata ai libri e alla lettura ideata dall’Istituto comprensivo Anzio 3, che rappresenta orma ...Anzio – Nonostante le incertezze e le diverse ipotesi sulle modalità di avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, in attesa di ricevere indicazioni chiare a livello nazionale, il Comune di Anzio ha c ...