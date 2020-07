Anticipazioni spagnole Una Vita: Camino vuole andarsene a Parigi con Maite (Di lunedì 6 luglio 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: cosa vedremo nelle prossime puntate della telenovela spagnola? Sappiamo che Camino e Maite si sono rincontrate. Il video che postiamo sotto a questo articolo inizia con le due che si sistemano i vestiti (si suppone dopo essere state insieme) e parlano serenamente di Ildefonso e Anabel e di come sia trapelata l’indiscrezione sul loro legame. Camino è stanca di tacere i suoi sentimenti per Maite: vorrebbe che tutti sapessero che è innamorata di lei! Maite le chiede sorridendo se lo sia e lei se ne dubiti. La pittrice le dice di no, però le piace che glielo dica! Poi Camino domanda a Maite quando partiranno insieme per Parigi. Quest’ultima le risponde “presto”, appena sarà possibile. Camino è ansiosa, ma Maite le ricorda che c’è sua madre e l’eredità di Ildefonso da ... Leggi su pianetadonne.blog

