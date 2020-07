Animali in auto e caldo – Come comportarsi (Di lunedì 6 luglio 2020) Continuano a verificarsi casi di Animali lasciati in automobile sotto il sole o comunque con alte temperature, nonostante le sentenze di condanna per comportamenti di questo genere. LNDC offre una piccola guida sulle leggi e su cosa fare se ci si trova davanti a una situazione di questo tipo. Anche in estate è sempre bello portare con sé i propri amici a 4 zampe, ma bisogna sempre tenere in considerazione le norme previste per il loro trasporto e ovviamente il loro benessere. In base al Codice della Strada, si può circolare con più di un animale solo se custoditi in apposita gabbia o trasportino o nel vano posteriore dell’auto con una rete divisoria. Se invece si viaggia con un solo animale, si può fare a meno del trasportino ma bisogna assicurarsi che non sia di intralcio alla guida. Ma se dobbiamo fermarci da qualche parte? Lasciare ... Leggi su meteoweb.eu

