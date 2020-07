"Viado, vai in giro nuda". Ma ora Belen e la Moric fanno pace. E sul palco si scambiano baci e abbracci - (Di domenica 5 luglio 2020) Francesca Galici Dopo le accuse e le condanne del passato, Belen Rodriguez e Nina Moric sembrano aver trovato la pace a Capri, dove si scono scambiate baci e abbracci prima di cantare insieme Umberto Tozzi E alla fine scoppiò la pace. I tanti presenti nella storia locanda Anima e Core di Capri nella notte tra sabato e domenica hanno potuto assistere a un incontro che gli appassionati di gossip già bollano come storico. Sul palco del locale dei vip dello chansonnier Guido Lembo c'è stato un cordiale, amichevole e pacifico avvicinamento tra Nina Moric e Belen Rodriguez, che in serata si sono anche esibite sulle note dell'iconica Ti amo di Umberto Tozzi. Come mai questo incontro fa così scalpore? Per capirlo bisogna tornare indietro di qualche anno, esattamente al settembre 2015. Nina Moric era ospite nel programma radiofonico La Zanzara, condotto da ... Leggi su ilgiornale

