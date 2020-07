Una vita sotto controllo (Di domenica 5 luglio 2020) Mi chiamo Giovanni, ho 43 anni e vivo da solo. Definirei il mio passato “abbastanza tranquillo”, non ricordo nessun evento particolare tanto da poter paragonare la mia esistenza ad una linea retta, pulita e senza curve. Credo fortemente che essere padroni della propria vita eviti lo stress: eppure avverto tensione, come una lotta continua contro una spinta che inspiegabilmente arriva da dentro. L’unica cosa che posso fare è continuare a scandire le giornate con dei ritmi stabili riuscendo a prevedere tutto il corso della giornata. Dalla mattina fino a sera. Nel mentre io faccio sempre cose: mettere a posto le emozioni, aggiustarle, regolare, categorizzare in ordine di fatti e persone. Non voglio altro. Raggiungo uno stato di cose che definisco ingenuamente “equilibrio”. Ogni mattina la stanza è buia, le tende sono calate: sono le 6:29. Appena ... Leggi su ilcorrieredellacitta

