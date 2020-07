Ultime Notizie Roma del 05-07-2020 ore 12:10 (Di domenica 5 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione alberi trovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia la polizia postale Ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione di fusione in alcuni casi produzione di materiale pedopornografico sequestrato il file con immagini raccapriccianti di abusi su minori ritraenti vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati slitta a lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni mentre a scontro sulla legge elettorale Renzi chiede di cambiarla il PD dall’ultima intanto PD e movimento si dividono a Strasburgo in un vuoto tecnico in commissione il testo ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: nuovi focolai in Toscana e Veneto. L’Oms: “Record mondiale di casi” Fanpage.it Maxi operazione contro la pedopornografia, una perquisizione anche in Valle

Ha interessato anche la Valle d’Aosta la maxi operazione scattata in tutta Italia contro la pedopornografia online oggi, sabato 4 luglio, e nell’ambito della quale sono stati eseguiti tre arresti e si ...

Tra soddisfazione e sdegno, le misure anticrisi approvate in Consiglio fanno ancora discutere

Aosta - Il lungo e faticoso iter che ha portato all’approvazione del disegno di legge n°60, cioè il terzo “pacchetto” di misure anticrisi, ha fatto discutere in aula e continua a tenere banco anche a ...

