Speleologi dispersi in una grotta in Abruzzo: morto a 42 anni Alessio Carulli, salvati gli altri due (Di domenica 5 luglio 2020) È stato trovato morto uno dei tre Speleologi che ieri avevano fatto perdere le loro tracce durante l'escursione all'interno di una grotta nella Risorgiva di Roccamorice (Pescara). Gli... Leggi su leggo

