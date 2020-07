Serie A, l’Inter perde e Conte ammette: “Non siamo ancora una grande squadra” (Di domenica 5 luglio 2020) Addio sogni scudetto, ora è (quasi) ufficiale. L’Inter perde col Bologna e si allontana forse definitivamente dal primo posto. Un obiettivo già difficile prima, ora diventato una salita insormontabile. A spezzare le velleità nerazzurre ci ha pensato il Bologna di Mihajlovic, che in rimonta ha espugnato San Siro dimostrando di essere una squadra in salute. Una sconfitta che ha spinto Antonio Conte a metterci la faccia. “La delusione è enorme, tanta, per quanto mi riguarda- ha detto l’allenatore nerazzurro al termine della gara – Mi auguro che la delusione che ho io oggi l’abbiano i giocatori al 1%. C’è grande delusione perché era una partita da portare a casa in carrozza, ma siamo riusciti a perderla. Mi arrabbio con me stesso perché sono l’allenatore ed il responsabile di quello che accade in ... Leggi su italiasera

