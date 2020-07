Schiaffi e qualche parola di troppo allo stabilimento a Lido dei Pini: intervengono i Carabinieri (Di domenica 5 luglio 2020) Pomeriggio movimentato ieri sabato 4 luglio 2020 in uno stabilimento a Lido dei Pini tra i Comuni di Anzio e Ardea. I Carabinieri della compagnia di Anzio sono intervenuti a seguito della segnalazione di un diverbio acceso in spiaggia che ha visto protagonisti uno ‘spiaggino’ e due ragazzi. L’adulto, stando alla ricostruzione raccolta dalla redazione, avrebbe alzato le mani sui giovani (da capire il perché si sia giunti a questo punto) arrivando a colpirli con degli Schiaffi. Al momento dell’arrivo dei militari, ad ogni modo, la situazione era rientrata. Nel litigio non è rimasto ferito nessuno. Adesso starà alla facoltà delle persone rimaste coinvolte nell’accaduto sporgere o meno querela per quanto accaduto. Schiaffi e qualche parola di troppo allo stabilimento a Lido dei Pini: intervengono i Carabinieri su ... Leggi su ilcorrieredellacitta

FOGGIA - Hanno schiaffeggiato la proprietaria di un bar minacciandola anche con un coltello a causa di un conto che ritenevano troppo salato. È accaduto in un locale in via Tiberio Solis a San Severo.

Il conto è troppo salato, proprietaria di un bar presa a schiaffoni. Poi la fuga senza pagare, succede a San Severo

