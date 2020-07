Roma, Fienga: «Dzeko e Zaniolo? Progetto ambizioso» (Di domenica 5 luglio 2020) Guido Fienga ha parlato della situazione in casa Roma: le dichiarazioni dell’amministratore delegato giallorosso Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa giallorossa. TIFOSI – «Rispettiamo molto i tifosi, sentiamo una certa responsabilità per ciò che stanno provando, ma noi siamo focalizzati sulla ricerca delle soluzioni e non delle colpe». Dzeko, PELLEGRINI E Zaniolo CEDIBILI – «Abbiamo un Progetto che deve creare le condizioni affinché i calciatori abbiano le giuste ambizioni. I calciatori sono consapevoli di ciò e stanno lavorando, vediamo a fine stagione a che punto sarà il Progetto e faremo le nostre valutazioni. Il Progetto Roma non può che essere ambizioso». STADIO E CAMBIO DI PROPRIETA’ – «Io mi occupo della ... Leggi su calcionews24

CorSport : #Fienga: '#Pallotta è ancora innamorato della #Roma. Stadio? Siamo positivi' ?? - junews24com : Fienga (CEO Roma): «Zaniolo via? Vediamo a fine stagione» - - sportli26181512 : Fienga: 'Pallotta è ancora innamorato della #Roma. Stadio? Siamo positivi': Le parole del Ceo giallorosso a pochi m… -