Red Dead Redemption 2 - Reloaded (Di domenica 5 luglio 2020) Red Dead Redemption 2 è stato probabilmente il gioco più atteso dell'ultimo decennio. Rockstar Games è una delle software house più conosciute per la sua capacità di generare incredibili quantitativi di hype quando si tratta di rilasciare uno dei suoi titoli open world. Red Dead Redemption 2, pubblicato nell'ottobre del 2018 non ha fatto eccezione. Salutato anche da noi di Eurogamer.it come il miglior gioco di questa generazione, ha collezionato punteggi stratosferici per quanto riguarda le recensioni di tutti i siti specializzati in giro per il mondo e l'acclamazione praticamente totale da parte i possessori di Xbox One e PlayStation 4. Una trama adulta, una sceneggiatura impeccabile, ma soprattutto una varietà di contenuti e un comparto tecnico da urlo che lo pongono indubbiamente come il miglior videogioco tecnicamente mai realizzato fino ad ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Diciotto mesi di sparatorie, fughe a cavallo e campi base spariti. - RedBlack85 : Red Dead Redemption 2, le voci di Arthur e Dutch rivelano: 'Alcune missioni sono state tagliate'… - IGNitalia : Red Dead Redemption 2 è un gioco colossale, e a quanto pare Rockstar avrebbe persino deciso di sfoltirlo tagliando… - BDron80 : RT @RockstarItalyIt: Dai un'occhiata agli sconti di questa settimana in #RedDeadOnline, incluso il: • 40% su tutte le armi da fuoco • 50%… - BIGBOY4080362 : RT @RockstarItalyIt: Dai un'occhiata agli sconti di questa settimana in #RedDeadOnline, incluso il: • 40% su tutte le armi da fuoco • 50%… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Dead Red Dead Redemption II – L’attore di Arthur Morgan parla di una particolare missione tagliata Uagna.it Red Dead Redemption 2 - Reloaded

è stato probabilmente il gioco più atteso dell'ultimo decennio. Rockstar Games è una delle software house più conosciute per la sua capacità di generare incredibili quantitativi di hype quando si trat ...

Captain America: il Primo Vendicatore, il look preliminare di Teschio Rosso nei concept di Ryan Meinerding

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

è stato probabilmente il gioco più atteso dell'ultimo decennio. Rockstar Games è una delle software house più conosciute per la sua capacità di generare incredibili quantitativi di hype quando si trat ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...