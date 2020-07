Pensione con 34 anni di contributi, quali possibilità ci sono con Ape sociale? (Di domenica 5 luglio 2020) Possibile accedere alla Pensione con soli 34 anni di contributi prima del compimento dei 67 ani di età? Con l’Ape sociale sarebbe possibile visto che per alcuni profili tutelati richiede soltanto 30 anni di contribuzione versata. Ma attenzione, bisogna essere in possesso dei requisiti di pensionamento previsti per il profilo di tutela cui si appartiene. Pensione con 34 anni di contributi Una lettrice, speranzosa, chiede: Con 34anni di contributi e 64 anni di età e avrò diritto all’ape sociale? La risposta non può che essere “Dipende”. Infatti dipende dalla situazione lavorativa, sanitaria o familiare del possibile beneficiario. L’Ape sociale, infatti, pur richiedendo soltanto 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi non è accessibile indistintamente a tutti i lavoratori ma solo a quelli che, secondo la ... Leggi su notizieora

