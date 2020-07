Nicola Zingaretti: “Servono misure tempestive con chi arriva da paesi ad alto rischio” (Di domenica 5 luglio 2020) Nonostante la situazione nella penisola migliori, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio manifesta una certa preoccupazione per chi arriva in Italia dai paesi ad alto rischio di contagio: “I nuovi dati sui contagi ci dicono che la riapertura delle frontiere da molti paesi ancora ad alto rischio richiede nuove e tempestive misure di prevenzione e controllo degli arrivi. Urgono decisioni per prevedere tamponi in aeroporto per le persone che nei giorni precedenti all’arrivo hanno soggiornato in questi paesi”. Leggi su sportface

