Napoli-Roma 2-1, decide l’eurogol di Insigne (Di lunedì 6 luglio 2020) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli ritorna alla vittoria dopo il ko con l’Atalanta grazie ad una perla di Lorenzo Insigne per il definitivo 2-1. I partenopei si impongono al San Paolo sulla Roma, raggiungendo proprio i giallorossi al quinto posto, a quota 48 punti in classifica. Per gli uomini di Fonseca aumenta inesorabilmente il gap dall’Atalanta, cui quarto posto è ormai imprendibile a 15 lunghezze di distanza. I gol tutti nella ripresa: la zampata di Callejon viene equilibrata dalla conclusione precisa di Mkhitaryan, poi Insigne scarica un destro a giro perfetto per il vantaggio azzurro. Una delle note più liete della serata però è senza dubbio il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, subentrato al 66′, a distanza di oltre sei mesi dall’infortunio al ginocchio con la Juventus. Nel primo tempo le prime due chance di rilievo ... Leggi su ildenaro

Napoli-Roma, pioggia di volti alti per Mario Rui. Le pagelle dei quotidiani: "Il suo sinistro è ispirato"

Mario Rui nella gara contro la Roma è stato uno dei migliori in campo, dai suoi piedi sono partiti i due assist vincenti. Mario Rui è risultato essere tra i migliori in campo della gara contro la Roma ...

E' il giorno di Napoli-Roma, match valido per il 30° turno di campionato. Gli azzurri, nella gara del San Paolo, proveranno ad agganciare la squadra di Fonseca al quinto posto. Proprio il club giallor ...

