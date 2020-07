Mihajlovic: “Abbiamo fatto schifo nei primi 20-25 minuti. Alla fine abbiamo vinto meritatamente” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo la vittoria del Bologna sull’Inter, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Devo dire che i primi 20-25 minuti abbiamo fatto schifo, senza fare due passaggi di fila. Poi per fortuna sull’1-0 c’è stato l’intervallo: ci siamo parlati e abbiamo ridato coraggio e certezze ai ragazzi. Senza più nulla da perdere siamo venuti fuori. Non era facile essere in dieci e sotto 1-0: è stata una vittoria di carattere, di convinzione. Alla fine abbiamo vinto meritatamente”. Sulla frase detta Alla squadra al termine del primo tempo. “Che se facevamo un gol vincevamo? Ho detto una cazzata per dargli coraggio, sennò era impossibile vincere. È successo diverse gol che per cominciare a giocare dobbiamo subire gol. Loro Alla fine si sono allungati, noi fisicamente stiamo bene e potevamo ... Leggi su ilnapolista

