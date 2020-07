Marotta: «Nessuna trattativa per Emerson Palmieri, Lautaro? Non abbiamo intenzione di cederlo» (Di domenica 5 luglio 2020) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Bologna: queste le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Bologna: queste le parole dell’ad nerazzurro. Emerson Palmieri – «In questo momento dobbiamo convincere con la parte agonistica e il calciomercato. Non c’è nessun contatto con Emerson Palmieri, non abbiamo iniziato Nessuna trattativa. Stiamo facendo delle valutazioni». Lautaro MARTINEZ – «Al di là delle date e dei paletti vincolanti, credo che la considerazione più chiara sia quella che non vogliamo cedere i giocatori più giovani e interessanti. Se il giocatore vuole andare via faremo delle valutazioni insieme ma per ora non ha manifestato questa volontà. Secondo me può crescere e affermarsi anche qui visto che ... Leggi su calcionews24

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Bologna: queste le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Bologna: ques ...

53 All’Inter nessuno ha il minimo dubbio, da Conte a Marotta, sono tutti convinti: se sorretto dal fisico, Sanchez è il calciatore più forte dell’intero reparto offensivo, il vero top player. Più di L ...

