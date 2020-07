L’ombra di una guerra segreta all’Iran (Di domenica 5 luglio 2020) Una quarta misteriosa esplosione colpisce l’Iran. Questa volta a essere coinvolta in un incidente è la centrale elettrica Shahid Medhaj Power Plant (Zargan), cinque chilometri da Avhaz nel sud-ovest del Paese, città nota negli ultimi tempi per essere stata la sede del primo corteo funebre in onore del generale Qasem Soleimani. Secondo i media locali, … L’ombra di una guerra segreta all’Iran InsideOver. Leggi su it.insideover

