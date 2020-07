Juve, Ronaldo: "Il gol su punizione mi serviva ma non è importante se segno io o Dybala, conta vincere" (Di domenica 5 luglio 2020) Cristiano Ronaldo ha trovato 'finalmente' il gol su calcio di punizione dopo 43 tentativi. Il calciatore della Juventus si è sbloccato sui calci di punizione a due anni dal suo arrivo, chiudendo di fatto il derby contro il Torino, vinto dalla Juventus per 4-1. Il calciatore portoghese ha parlato così a Sky Sport dopo il gol: "Abbiamo affrontato un partita difficile contro il Torino, avevo bisogno di fare gol su punizione per ritrovare fiducia". Juventus v Torino FC - Serie A Cristiano Ronaldo... Leggi su 90min

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo restores Juventus' two-goal advantage! ? Juve 3-1 Torino - SkySport : Cristiano Ronaldo infrange uno degli ultimi tabù con la Juve - tuttosport : #Juve, #Ronaldo: 'Il gol su punizione mi serviva, io e #Dybala stiamo bene' - lory_juve : RT @MaurizioJj: Oggi Ronaldo ha superato Trezeguet. Ho detto tutto. - DEAssuncaojose1 : Veja 'Juventus 4-1 Torino | Ronaldo and Dybala Score as Juve Secure Comfortable Win! | Serie A TIM' no YouTube -