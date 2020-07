Il sito del Napoli celebra Lorenzo Insigne: “Strofina la lampada e libera il suo colpo geniale” (Di lunedì 6 luglio 2020) La SSC Napoli ha commentato la prova degli azzurri contro la Romasul proprio sito web. “Un gioiello d’autore di Insigne illumina, impreziosisce e sigilla Napoli-Roma. Lorenzo strofina la lampada e libera il suo colpo geniale, il tiro a giro, che a una decina di minuti dalla fine accarezza l’incrocio dei pali e decide la sfida. Successo meritato e costruito sin da subito con un lavoro certosino che ha sfiancato la resistenza romanista. Quattro occasioni pulite arrivano nella prima mezzora, compresa una traversa di Milik, e fanno da imprimatur a ciò che si concretizza nella ripresa. Callejon si infila sul taglio giusto e prende il tempo a tutti su cross di Mario Rui. Classico movimento rapace del Buitre di Motril. La Roma pareggia veloce con un sasso di Mkhitaryan”. “L’ultima parte della scena è tutta azzurra. Fino alla griffe preziosa di ... Leggi su calciomercato.napoli

