Formula 1, la sorprendente rivelazione di Wolff: "Hamilton e Bottas hanno rischiato di ritirarsi"

La Mercedes comincia la stagione 2020 con una vittoria, Valtteri Bottas si impone nel Gran Premio d'Austria, precedendo Leclerc e Norris abili a beneficiare dei 5 secondi di penalità inflitti ad Hamilton.

E pensare che entrambi i piloti del team campione del mondo avrebbero potuto ritirarsi, come ammesso da Toto Wolff alla testata The-race.com: "la situazione è stata piuttosto seria dopo pochi giri dal via, la prima monoposto a dare segnali di allarme è stata quella di Bottas, poi anche la gemella affidata a Hamilton ha avuto lo stesso tipo di problema. Da un momento all'altro potevamo incappare in un ritiro anche doppio. Per questo abbiamo cercare di avvisare in ogni modo i piloti per portare a casa sane e salve le macchine. In vista della prossima settimana abbiamo già diverse idee per dare ai nostri motori un ...

“Non me l’aspettavo. È davvero una grande sorpresa, ma molto buona! Penso che oggi abbiamo fatto tutto in modo perfetto e siamo riusciti a chiudere al secondo posto. È la prova che tutto può accadere, ...

Una gara dalle mille emozioni quella andata in scena in Austria che ha dato il via alla stagione di Formula 1. Una gara che sembrava fosse infinita con tanti ritiri e ben tre safety car. Una gara che ...

