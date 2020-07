Foggia: crolla solaio, notte in strada per decine di persone Non ci sono feriti (Di domenica 5 luglio 2020) notte in strada per una quindicina di famiglie a Foggia. Ciò a causa del crollo di un solaio, casa disabitata. Ma immobile e appunto, persone, in pericolo. L'articolo Foggia: crolla solaio, notte in strada per decine di persone <span class="subtitle">Non ci sono feriti</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

FOGGIA - Annata difficile per il grano made in Foggia, previsioni di raccolto pessime a pochi giorni dalla fine della campagna, ma in compenso il prezzo si mantiene stabile ma in fase di rialzo (33,50 ...

La disperazione di 11 famiglie foggiane, non vogliono rientrare nella palazzina pericolante. Malore per donne durante le proteste

Protestano ancora i 48 cittadini residenti in via Rodi Garganico a Foggia, che la settimana scorsa erano stati sgomberati dai Vigili del Fuoco dalla palazzina pericolante e a rischio crollo. Dopo qual ...

