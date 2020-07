Figlio Selvaggia Lucarelli contesta Salvini, identificato: lei interviene (Di domenica 5 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli non è potuta rimanere in silenzio. Suo Figlio Leon (15 anni) ha contestato il politico Matteo Salvini al termine di un comizio a Milano, dopo che la madre gli ha chiesto come mai non indossasse la mascherina; le forze dell’ordine sono dovute intervenire per allontanare entrambi, chiedendo poi i documenti del ragazzo. È … L'articolo Figlio Selvaggia Lucarelli contesta Salvini, identificato: lei interviene proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

