Coronavirus: nel mantovano +17 casi (2) (Di domenica 5 luglio 2020) (Adnkronos) - I focolai nel mantovano si sono sviluppati nelle ultime settimane e l'ultimo, piuttosto piccolo, si è sviluppato in un salumificio di Viadana, con 6 lavoratori positivi su 25. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Lombardia e dall'assessorato al Welfare, nell'ats della Valpadana sono stati eseguiti 1.500 tamponi e 70 persone positive nell'ambito dei focolai. Leggi su iltempo

