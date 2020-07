Conte amareggiato: "Siamo tutti in discussione. Sono molto deluso. Sul rigore preferisco non parlare" (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo un lungo confronto con la squadra negli spogliatoi di San Siro, Antonio Conte si è presentato ai microfoni della stampa per commentare la sconfitta casalinga della sua Inter contro il Bologna. amareggiato e deluso, il mister nerazzurro non usa mezzi termini per descrivere il proprio umore. "La delusione è enorme, tanta, per quanto mi riguarda. Mi auguro che la delusione che ho oggi ce l'abbiano anche i giocatori almeno all'1%. Sono deluso perché era una partita da portare a casa in... Leggi su 90min

Dopo un lungo confronto con la squadra negli spogliatoi di San Siro, Antonio Conte si è presentato ai microfoni della stampa per commentare la sconfitta casalinga della sua Inter contro il Bologna. Am ...

Antonio Conte in conferenza stampa dopo il ko dell'Inter contro il Bologna: "Ho preso un pacchetto preconfezionato, c'è tanto da migliorare".

