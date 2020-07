Cambiano i suonatori ma l'orchestra non stecca, nemmeno l’ottava sinfonia. Atalanta, ora nel mirino c’è l’Inter (Di domenica 5 luglio 2020) Meno uno. I fanalini dell’Inter e del suo terzo posto sono lì, si vedono: si toccano quasi. L’Atalanta mette in fila la sua ottava vittoria di fila in campionato, la quinta dalla ripresa, la decima contando la Champions, e ora ... Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Cambiano i suonatori ma l'orchestra non stecca, nemmeno l’ottava sinfonia. Atalanta, ora nel mirino c’è l’Inter… - georgetom53 : @Inter @RomeluLukaku9 Cambiano i suonatori..ma la musica non cambia. Ridicoli - AlinoPipo : @FBiasin Ma come si fa a parlare di buona Inter, ma qualche volta serve anche essere duri nei confronti di chi guad… - Renato65497671 : a me personalmente non me ne frega nulla dx sx vinca chi cazzo vuole il detto dice cambiano i suonatori ma la musi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiano suonatori Cambiano i suonatori ma l'orchestra non stecca, nemmeno l'ottava sinfonia. Atalanta, ora nel mirino c'è l'Inter L'Eco di Bergamo Muriel al tiro, l’attaccante colombiano è diventato il capocannoniere della squadra con 15 reti (Ansa Fabio Murru)

Meno uno. I fanalini dell’Inter e del suo terzo posto sono lì, si vedono: si toccano quasi. L ’Atalanta mette in fila la sua ottava vittoria di fila in campionato, la quinta dalla ripresa, la decima c ...

Meno uno. I fanalini dell’Inter e del suo terzo posto sono lì, si vedono: si toccano quasi. L ’Atalanta mette in fila la sua ottava vittoria di fila in campionato, la quinta dalla ripresa, la decima c ...